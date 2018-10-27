تكنولوجيا

ما الميزة الجديدة التي سيطلقها تطبيق واتس آب؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 أكتوبر 2018 - 11:05
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واتس آب
حسب التحديث الذي ظهر لدى عدد من مستخدمي تطبيق واتس آب، فإنه سيتعين الضغط على رمز الملصقات الجديد الذي سيظهر في حقل إدخال النص. [إنترنت]
كشفت شركة واتس آب في مدونتها على الإنترنت، أنها ستطرح ميزة الملصقات لمستخدمي تطبيقها على أندرويد وiOS خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من أن البعض قد أبلغ عن حصوله على التحديث بالفعل.

وبحسب التحديث الذي ظهر لدى عدد من مستخدمي تطبيق واتس آب، فإنه سيتعين الضغط على رمز الملصقات الجديد الذي سيظهر في حقل إدخال النص، وبالتالي ستفتح قائمة من الملصقات التي ستكون محدودة في البداية.

وكما هو الأمر ضمن الشركة الأم فيسبوك، فإنه يتعين على المستخدم تنزيل حزمة الملصقات التي يرغب في استخدامها.

هذا ويتم في الوقت الحالي إنشاء الملصقات من قبل مصممي واتس آب مع بعض الاستعانة بمصممين آخرين، وقد أضافت الشركة أيضاً دعماً لتطبيقات الملصقات من جهات خارجية على نظامي أندرويد وiOS، وسيسمح ذلك لأي شخص بإضافة ملصقات منشورة عبر متجر غوغل بلاي ومتجر آب ستور.

 

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