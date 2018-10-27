ما الميزة الجديدة التي سيطلقها تطبيق واتس آب؟

وبحسب التحديث الذي ظهر لدى عدد من مستخدمي تطبيق واتس آب، فإنه سيتعين الضغط على رمز الملصقات الجديد الذي سيظهر في حقل إدخال النص، وبالتالي ستفتح قائمة من الملصقات التي ستكون محدودة في البداية.

وكما هو الأمر ضمن الشركة الأم فيسبوك، فإنه يتعين على المستخدم تنزيل حزمة الملصقات التي يرغب في استخدامها.

هذا ويتم في الوقت الحالي إنشاء الملصقات من قبل مصممي واتس آب مع بعض الاستعانة بمصممين آخرين، وقد أضافت الشركة أيضاً دعماً لتطبيقات الملصقات من جهات خارجية على نظامي أندرويد وiOS، وسيسمح ذلك لأي شخص بإضافة ملصقات منشورة عبر متجر غوغل بلاي ومتجر آب ستور.