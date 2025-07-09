1985 برميلاً يومياً من النفط النظيف… إنجاز جديد لـ«شركة سرت» في حقل زلطن

هنّأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بمناسبة نجاحها في حفر وفحص البئر الأفقي C357H-6 بحقل زلطن، وتحقيق إنتاجية ممتازة بلغت 1985 برميلاً يومياً من النفط النظيف الخالي من الماء.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بأداء فريق إدارة الحفر والهندسة النفطية بالشركة، الذي أشرف بكفاءة على جميع مراحل التنفيذ، مؤكداً دعمه الكامل للجهود الوطنية المبذولة في سبيل تطوير عمليات الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية والخبرات المتراكمة.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة نوعية، حيث تمكّن الفريق الفني، ولأول مرة، من الاستغناء عن بعض تقنيات الحفر الموجّه المتقدمة وعالية التكلفة، مستندين إلى النجاحات السابقة والتخطيط الدقيق، ما ساهم في تقليل التكاليف دون التأثير على جودة الأداء.

ويؤكد هذا الإنجاز قدرة الكوادر الوطنية على تنفيذ مشاريع نوعية بكفاءة عالية، ويعزز مكانة شركة سرت كمكوّن رئيسي في قطاع النفط والغاز الليبي، ويشكل نموذجًا يُحتذى به في تحسين الأداء التشغيلي والاعتماد على الخبرات المحلية.