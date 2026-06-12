2.8 تريليون دولار عالمياً.. ارتفاع جديد في «سباق التسلح»

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» عن بيانات جديدة تتعلق بحجم الإنفاق العسكري في الدول العربية خلال العام الماضي، مسلطاً الضوء على تفاوت كبير في نسب الإنفاق بين الدول، مع تسجيل مفاجآت لافتة في الترتيب الإقليمي.

وبحسب التقرير، تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ الإنفاق نحو 8.83% خلال عام 2025، ما يعكس ثقل القطاع الدفاعي في الموازنة الاقتصادية للبلاد.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عربياً بنسبة 6.48%، تلتها سلطنة عمان بنسبة 5.68%، ثم الكويت في المركز الرابع بنسبة 4.69%، في حين جاءت الأردن خامساً بنسبة 4.56%، ما يعكس حضوراً خليجياً واضحاً في المراتب الأولى من حيث الإنفاق الدفاعي.

واحتلت المغرب المرتبة السادسة بنسبة 3.54%، تلتها البحرين بنسبة 3.11%، ثم موريتانيا بنسبة 2.75%، فلبنان بنسبة 2.51%، وتونس بنسبة 2.49%، بينما سجل العراق نسبة 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مفاجأة لافتة ضمن الترتيب العربي، جاءت مصر في المرتبة الأخيرة مسجلة أدنى نسبة إنفاق عسكري بين الدول التي شملها التقرير، حيث بلغت 0.61% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025.

وعلى المستوى العالمي، أشار تقرير «سيبري» إلى ارتفاع الإنفاق العسكري بنسبة 2.9% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى نحو 2.887 تريليون دولار، في مؤشر يعكس استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.

كما أوضح التقرير أن أوكرانيا تصدرت دول العالم من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 40% من الناتج و63% من الإنفاق الحكومي، في ظل الحرب المستمرة والتداعيات الأمنية والاقتصادية المصاحبة لها.

وسجلت البيانات أيضاً تراجعاً في الإنفاق العسكري داخل الولايات المتحدة، مقابل ارتفاعه بنسبة 14% في أوروبا، و8.1% في منطقة آسيا وأوقيانوسيا، ما يعكس تحولاً في أولويات الإنفاق الدفاعي عالمياً.