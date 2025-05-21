20 ألف ريال غرامة وترحيل 10 سنوات.. السعودية تضرب بيد من حديد على مخالفي أنظمة الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تطبيق إجراءات صارمة لمنع أداء مناسك الحج دون تصريح رسمي.

وأكدت الوزارة، فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال على المخالفين، بالإضافة إلى ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لضمان موسم حج آمن ومنظم يحفظ سلامة الحجاج ويوفر لهم كل التسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسلامة.

يذكر أنه وخلال موسم الحج العام الماضي، شهدت فعاليات الحج عدة حوادث مؤسفة أدت إلى وقوع عدد من الضحايا بين الحجاج، نتيجة للتدافع والاكتظاظ في بعض المواقع الحيوية مثل منى وعرفات.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية لتحسين إجراءات السلامة وتيسير حركة الحجاج، إلا أن الكثافة البشرية الهائلة في بعض الأوقات والأماكن أدت إلى وقوع إصابات ووفيات.