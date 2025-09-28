20 ألف طالباً يبدؤون العام الدراسي بـ«المعاهد الفنية المتوسطة»

بدأ اليوم الأحد أكثر من 20,000 طالب وطالبة من مختلف مناطق ليبيا العام الدراسي الجديد 2025-2026 في المعاهد الفنية المتوسطة.

وأكد مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة، صلاح سلامة، أن وزارة التعليم التقني والفني قد وفرت الكتب المدرسية لجميع المكاتب بالمناطق، مع تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتفعيل دور المشرفين لمتابعة دخول وخروج الطلبة، وضمان سير العملية التعليمية والفنية بسلاسة.

وأشار سلامة إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ جميع المتطلبات الدراسية والفنية، بما في ذلك الورش التدريبية وتفعيل الحصص العملية، والعمل على حل أي مشاكل قد تواجه المعلمين والطلاب.