20 مليون سائح أجنبي زاروا اليابان خلال 2023

تجاوز عدد السياح الأجانب القادمين إلى اليابان 20 مليونا لأول مرة منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن منظمة السياحة القومية قولها، أن 2.44 مليون أجنبي زاروا اليابان في نوفمبر الماضي، حيث تجاوز عددهم مليوني سائح للشهر السادس على التوالي، وبذلك يرتفع المجموع إلى أكثر من 22.33 مليون أجنبي منذ مطلع العام.

وبحسب منظمة السياحة اليابانية تأتي كوريا الجنوبية أولا بعدد السياح الوافدين إلى اليابان تليها تايوان و الصين و هونغ كونغ.

ويقول مسؤولو المنظمة إن تراجع قيمة الين يشجع المزيد من الناس على السفر إلى اليابان من جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.