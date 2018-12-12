20 مليون يمني بحاجة إلى 5 مليارات دولار لمدهم بالمساعدات الإنسانية

كشفت الأمم المتحدة أنها بحاجة لخمسة مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لحوالي 20 مليون يمني في 2019، أي لـ70% من سكان البلد الغارق في حرب أهلية مدمرة.

حيث صرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، بأن المنظمة تحتاج كل عام لمليار دولار إضافي لتوفير المساعدات الإنسانية في اليمن.

مضيفاً أنه وبمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة سيعقد مؤتمر للمانحين في جنيف في 26 فبراير.

وتابع قائلاً:

“القتال مستمر على الأرض، حتى وإن بدا أن حدة المعارك تراجعت”.

هذا واستنكر مجدداً العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في اليمن، مشدداً على أنه بالإضافة إلى هذه المساعدات فإن اليمن يحتاج لمساعدته في النهوض باقتصاده المتهاوي.