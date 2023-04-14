200 ألفاً يُؤدون التراويح في المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 14 أبريل 2023 - 22:25 | آخر تحديث: 14 أبريل 2023 - 22:26 نُشر: الجمعة، 14 أبريل 2023 - 22:25
دولي
وفا
كان نحو ربع مليون أدوا صلاة الجمعة في المسجد

أدى 200 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن 200 ألف مصل أدوا فرض العشاء وسنة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات والقيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

وكان نحو ربع مليون مصل أدوا صلاة ظهر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

آخر تحديث: 14 أبريل 2023 - 22:26
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