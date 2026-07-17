200 ألف دولار للمقعد الواحد.. نهائي مونديال 2026 يحطم كل الأرقام القياسية

تدخل تذاكر نهائي كأس العالم 2026 تاريخ البطولة من بوابة الأرقام القياسية، بعدما وصلت أسعار حضور المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا إلى مستويات غير مسبوقة، جعلتها الأغلى على الإطلاق مقارنة بجميع نهائيات كأس العالم السابقة.

ويقام نهائي مونديال 2026 يوم الأحد 19 يوليو، على ملعب “ميت لايف” في مدينة إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب بيانات سوق إعادة بيع التذاكر “SeatPick”، بلغ متوسط سعر تذكرة نهائي كأس العالم 2026 نحو 13 ألفًا و700 دولار أمريكي، وهو رقم يفوق بفارق كبير أسعار تذاكر النهائيات السابقة.

ولم تتوقف الأسعار عند هذا الحد، إذ وصلت قيمة بعض المقاعد في ملعب “ميت لايف” إلى ما يقارب 200 ألف دولار أمريكي، خاصة المقاعد القريبة من أرضية الملعب، وسط طلب جماهيري كبير على حضور المباراة التي تجمع بين منتخبين من أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية.

ويشكل هذا الرقم قفزة هائلة مقارنة بنهائي كأس العالم 2022 في قطر، الذي جمع بين فرنسا والأرجنتين، حيث بلغت قيمة أغلى تذكرة متاحة آنذاك نحو 1600 دولار أمريكي.

أما الأسعار الرسمية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتذاكر نهائي مونديال 2026، فتتراوح بين 2030 و6730 دولارًا أمريكيًا، بحسب فئة المقعد وموقعه داخل الملعب.

وساهمت سوق إعادة بيع التذاكر في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، بعدما سمح فيفا بإعادة بيع التذاكر المعتمدة عبر منصاته مقابل الحصول على نسبة من قيمة عملية إعادة البيع، ما فتح الباب أمام ارتفاع الأسعار بسبب الطلب الكبير.

وتبدأ أسعار أرخص التذاكر المتاحة حاليًا في بعض الأسواق من نحو 8 آلاف دولار أمريكي، بينما يمكن أن تتجاوز أسعار المقاعد الأقرب إلى أرض الملعب 38 ألف دولار أمريكي، وفقًا للأسعار المعروضة في أسواق البيع المختلفة.

وعلى الصعيد الرسمي، انتهت المراحل الأولى من بيع التذاكر، بما فيها القرعة الأولية ومرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات “فيزا”، ما قلل فرص الحصول على تذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية.

ولا تزال هناك فرصة أخيرة أمام المشجعين من خلال مرحلة البيع المباشر التي يعتمد فيها فيفا نظام الأسبقية، إضافة إلى المنصة الرسمية لإعادة بيع التذاكر المعتمدة، التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر وفق الإجراءات المحددة من الاتحاد الدولي.

كما تتوفر أسواق ثانوية معتمدة مثل “StubHub” و”Ticketmaster” و”Vivid Seats” و”SeatGeek” للراغبين في حضور المباراة النهائية أو المباريات ذات الإقبال المرتفع، إلا أن أسعار هذه المنصات قد تكون أعلى بكثير من السعر الأصلي للتذكرة.

ويعكس الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026 حجم الإقبال المتوقع على البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، إضافة إلى الاهتمام العالمي بالمواجهة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.