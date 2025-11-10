2000 دولار لكل أمريكي.. ترامب يطلق خطة دعم مالي للمواطنين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصته “تروث سوشال” عن خطة لصرف مبلغ نقدي لا يقل عن 2000 دولار لمعظم المواطنين الأميركيين، مستثنيا ذوي الدخل المرتفع، دون الكشف عن الجدول الزمني أو المعايير التفصيلية للدخل.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من انتخابات محلية أظهرت قوة الديمقراطيين، حيث تمكنوا من الفوز بمنصبي حكامي ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، وانتزاع بعض المقاعد من الجمهوريين في لجنة الخدمات العامة بولاية جورجيا، ما شكل صدمة لقاعدة ترامب الانتخابية التي أعربت عن استيائها من عدم الاهتمام بمطالبها الاقتصادية.

وأكد ترامب في منشوره أن هذه الخطوة تهدف لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يواجه فيه الأميركيون ضغوطاً اقتصادية متزايدة، من التضخم إلى أسعار الطاقة، ما يجعل الإعلان يحظى باهتمام واسع على الصعيدين السياسي والشعبي.

ويشير محللون سياسيون إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق سعي ترامب لاستعادة الزخم قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، محاولاً تحفيز قاعدة أنصاره من الطبقات المتوسطة والفقيرة، بينما يواجه تحديات من الديمقراطيين الذين يواصلون توسيع نفوذهم على مستوى الولايات الرئيسية.