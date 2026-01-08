2026.. لبنان ومصر تفقدان رموزًا وتونس تُسهّل التأشيرات

شهد العالم في الساعات الأخيرة أحداثًا بارزة، ففي لبنان، رحل هلي الرحباني، الابن الأصغر للأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، عن عمر 68 عامًا بعد معاناة طويلة، وفي مصر، فقد المجتمع الفكري المفكر الكبير الدكتور مراد وهبة عن عمر يناهز 100 عام، تاركًا إرثًا غنيًا من المؤلفات، وعلى صعيد العلاقات الدولية، أعلنت تونس تسهيل إصدار التأشيرات لفئة محددة من المصريين عند المعابر الحدودية، لتيسير حركة الباحثين والأطباء والأساتذة الجامعيين، وكذلك العائلات ذات الزيجات المختلطة، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين.

وفاة هلي الرحباني ابن فيروز وعاصي الرحباني عن عمر 68 عامًا

توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر لأيقونة الفن اللبناني فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، الخميس عن عمر يناهز 68 عامًا، بعد معاناة طويلة مع إعاقة حركية وذهنية منذ ولادته عام 1958.

عاش هلي بعيدًا عن الأضواء والإعلام، تحت رعاية والدته التي كرست حياتها للاهتمام به، ويُشاع أن أغنية “سلم لي عليه” قد كُتبت له.

وقد ظهرت صور له لأول مرة عام 2022 برفقة والدته، نشرتها شقيقته ريما الرحباني، لتكشف جانبًا نادرًا من حياة فيروز مع ابنها الذي كان يستخدم كرسيًا متحركًا للتنقل.

وتأتي وفاة هلي بعد أشهر من رحيل نجل فيروز الأكبر الفنان زياد الرحباني في يوليو 2025، وقبل سنوات من وفاة ابنتها ليال وزوجها عاصي، لتختم صفحة مهمة من حياة أسرة الرحباني الفنية.

وفاة المفكر المصري الكبير الدكتور مراد وهبة عن عمر يناهز 100 عام

فقدت الأوساط الفكرية في مصر والعالم العربي، مساء الأربعاء 7 يناير 2026، المفكر البارز الدكتور مراد وهبة، عن عمر حافل بالعطاء امتد لعشرات السنين، وسيتم صلاة الجنازة يوم الخميس الساعة الواحدة ظهرًا في كنيسة “مار مرقس كليوباترا” بميدان صلاح الدين في مصر الجديدة.

وُلد وهبة في أكتوبر 1926 بمدينة القوصية بأسيوط، ودرس الفلسفة في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) حيث حصل على الليسانس والماجستير، قبل أن ينال الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 1959. تدرج في المناصب الأكاديمية بجامعة عين شمس حتى ترأس قسم الفلسفة بين 1977 و1986، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعات عالمية مرموقة مثل موسكو وهارفارد والخرطوم.

شغل وهبة أيضًا مناصب عدة مثل رئيس وحدة الدراسات الإنسانية بمركز بحوث الشرق الأوسط في جامعة عين شمس، ومستشار دار المعارف بالقاهرة، ورئيس تحرير ملحق “الفلسفة والعلم” بمجلة الطليعة.

ترك الراحل إرثًا فكريًا غنيًا من المؤلفات التي تناولت الفلسفة الغربية والعربية، مثل: المذهب في فلسفة برغسون، وقصة الفلسفة والمذهب عند كانط، المذهب التكاملي، محاورات فلسفية في موسكو، الفلسفة في مؤتمرات، مدخل إلى التنوير، الأصولية والعلمانية، فلسفة الإبداع، فلسفة علم الجمال، مستقبل المعجم الفلسفي، ملاك الحقيقة المطلقة، مفارقة ابن رشد، سلطان العقل وغيرها من الأعمال.

تونس تسهل إصدار التأشيرات لمصريين محددين عند المعابر الحدودية

أعلنت سفارة تونس بالقاهرة، الخميس، أن السلطات التونسية قررت تسهيل إجراءات تأشيرات دخول الأراضي التونسية لفئة محددة من المواطنين المصريين عند المعابر الحدودية، ابتداءً من 15 يناير الجاري.

وأكدت السفارة أن التأشيرة ستُمنح وفق ضوابط وشروط محددة، وتشمل الباحثين، الأساتذة الجامعيين، الأطباء، وكبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير، على أن تكون المهنة مدونة بجواز السفر ومدعمة بشهادة عمل يقدمها المسافر عند الوصول إلى تونس.

وأشار البيان إلى أن القرار يشمل أيضًا عائلات الزيجات المختلطة التونسية-المصرية، لا سيما القرين والأبناء، بشرط تقديم ما يثبت الزواج من مواطن أو مواطنة تونسية.

وبالنسبة للرحلات السياحية، أوضحت السفارة أنه على المواطنين المصريين القادمين ضمن مجموعات سياحية تزيد على عشرة أشخاص، تقديم إخطار مسبق للمصالح الأمنية التونسية بالقوائم الاسمية، مرفقة بالوثائق المطلوبة، بما في ذلك حجوزات فندقية مدفوعة مسبقًا، تذاكر العودة المتطابقة مع تاريخ انتهاء الحجز، نسخ من جوازات السفر سارية المفعول، وبرنامج مفصل للرحلة منذ تاريخ الدخول وحتى المغادرة.

وأكدت السفارة أن الموافقة الأمنية المسبقة لهذه الرحلات السياحية تتم عبر وكالات السفر التونسية المعتمدة لدى وزارة السياحة.