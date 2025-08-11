21 مليون ألماني يستخدمون «تيك توك».. البرلمان يدخل الساحة الرقمية

يستعد البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ) لتوسيع حضوره الرقمي بإطلاق حساب رسمي على منصة “تيك توك”، بهدف الوصول إلى جمهور الشباب الذي يعتمد بشكل كبير على المنصة كمصدر رئيسي للمعلومات.

وأكدت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، لوكالة الأنباء الألمانية أن “تيك توك” رغم الانتقادات والمخاوف التي تحيط بها، أصبحت وسيلة أساسية للاطلاع على الأخبار والمعلومات لدى فئات واسعة من الشباب، مشيرة إلى ندرة امتلاكهم للصحف الورقية واعتمادهم على المنصة كمصدر رئيسي.

وتعتمد “تيك توك”، التي تديرها شركة “بايت دانس” الصينية، على نشر مقاطع فيديو قصيرة ذات طابع ترفيهي، لكنها تضم أيضاً محتوى معلوماتياً، وسط تحذيرات من مخاطر أمنية ومخاوف تتعلق بحماية البيانات.

ويستخدم المنصة في ألمانيا نحو 21 مليون شخص شهرياً، بينما يتجاوز عدد مستخدميها عالمياً 1.5 مليار مستخدم، وفق المكتب الاتحادي لحماية البيانات.

الجدير بالذكر أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي كان أول الأحزاب الألمانية التي أنشأت حضوراً قوياً على “تيك توك”، فيما تعتمد الحكومة الألمانية المنصة أيضاً كأداة تواصل مع الجمهور.