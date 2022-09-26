211 مليون دولار.. قيمة ديون الأردن على ليبيا

أكّد رئيس جمعية المستشفيات الخاصّة في الأردن فوزي الحموري، الأحد استقبال بلاده المرضى ضمن بوابة السياحة العلاجية من مختلف الدّول باستثناء ليبيا.

وقال الحموري في تصريح صحفي إنّ السياحهَ العلاجيهَ من ليبيا متوقفة منذ أكثر من سنة، بسبب تراكم الدّيون على الحكومة الليبية، لافتا إلى أنّ هذه الدّيون المستحقة تتجاوز 211 مليون دولار متراكمة على الليبيين منذ 10 سنوات.

وأضاف الحموري أنّ لجنة من ليبيا زارت عمّان قبل شهريْن لبحث ملف الدّيون العالقة، وقرّرت مراجعهَ جميع الفواتير الصّادرة وتدقيقها.