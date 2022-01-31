219 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحمايةٍ من قوات وعناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن شرطة الاحتلال سمحت لـ219 مستوطناً باقتحام المسجد الأقصى خلال نهار اليوم، والتجول في باحاته، وسط حمايتهم من قبل عناصرها، ومن بين المقتحمين 45 مستوطناً من طلاب المعاهد الدينية اليهودية، و18 من عناصر وضيوف شرطة الاحتلال.

وتتم هذه الاقتحامات بشكلٍ يومي ما عدا الجمعة والسبت، من “باب المغاربة” الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال بشكل كامل، وحتى “باب السلسلة”.

وتضيّق شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى على المصلين أثناء دخولهم وتحتجز هوياتهم وتفتّش حقائبهم.

يشار إلى أن 832 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي عدا يومي الجمعة والسبت، وفقاً لتقرير “القسطل” الأسبوعي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى ظهر اليوم pic.twitter.com/dMJbz2cbQO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 31, 2022