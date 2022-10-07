22 أكتوبر.. لجنة الانتخابات المحلية تُحدده يوما لانتخابات بلدية ترهونة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن يوم السبت الموافق 22 أكتوبر سيكون موعدا لانتخاب المجلس البلدي لمدينة ترهونة.

وقالت اللجنة إنّها استكملت كافة الإجراءات الفنية واللوجستية والقانونية لتنفيذ انتخاب المجلس البلدي ترهونة في موعده المحدد ووفق اللوائح والتشريعات النافذة.

وأوضحت اللجنة أنّ حملة الدعاية الانتخابية للقوائم النهائية المترشحة انطلقت الخميس وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، فيما حدد يوم الجمعة 21 أكتوبر موعدا ليوم الصمت الانتخابي.

ودعت اللجنة المركزية جميع القوائم المترشحة إلى التجهيز للحملات الانتخابية وضرورة التقيد بمتطلباتها حسب ما نصت عليه نظام الحملة الانتخابية، على ألا يتجاوز حجم الإنفاق على الدعاية لكل قائمة مترشحة ما قيمته 127.350 دينار ليبي مع ضرورة التزام القوائم بتقديم بيان الإيرادات والمصروفات قبل يوم الاقتراع أمام اللجنة الفرعية .

وأشارت اللجنة إلى أنّ فتح باب قبول طلبات اعتماد المراقبين من منظمات محلية ودولية لايزال مستمرا، داعية جميع المنظمات العاملة في مجال المراقبة إلى المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية.

وطالبت اللجنة جميع المؤسسات الإعلامية ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات المحلية والدولية، بالتعاون في نقل الصورة الحقيقية لانتخاب بلدية ترهونة.