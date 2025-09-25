230 ألف برميل يومياً.. اتفاق يعيد صادرات النفط العراقي للأسواق العالمية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، التوصل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي” لتصدير نفط حقول إقليم كردستان عبر الأنبوب العراقي – التركي.

وأوضح السوداني في تدوينة على منصة “إكس” أن وزارة النفط الاتحادية ستتسلم النفط المنتج من الحقول الكردية وتقوم بتصديره، مؤكداً أن الاتفاق يضمن توزيعاً عادلاً للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار، ويعد إنجازاً طال انتظاره لمدة 18 عاماً.

وكانت توصلت ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك–جيهان إلى ميناء جيهان التركي، بعد توقفه منذ مارس 2023.

وأكد بيان مشترك للشركات أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة.

وكان من المقرر أن يقر مجلس الوزراء العراقي الاتفاق، الذي يشمل شركات الإنتاج في الإقليم، يوم الثلاثاء الماضي، ما كان من المتوقع أن يمكّن من استئناف تدفقات النفط خلال 48 ساعة، إلا أن موقف شركتي “دي إن أو” النرويجية و”جينيل” للطاقة ألقى بظلاله على الاتفاق، إذ تطالبان بضمانات لسداد المستحقات المتأخرة عليهما قبل التوقيع النهائي.

وأكدت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أنها أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصدير النفط مع وزارة النفط الاتحادية، وأن جميع الشركات، باستثناء شركة أجنبية واحدة، وقّعت على الاتفاقية، مشيرة إلى أن ذلك لا يؤثر على الاتفاقية الثلاثية بين الوزارات.

وأوضحت الوزارة أنها تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية رسميًا، تمهيدًا لبدء شركة تسويق النفط “سومو” بتصدير النفط بأسرع وقت ممكن.

وتشير المصادر إلى أن الاتفاقية تهدف إلى استئناف تصدير نحو 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى الأسواق العالمية، في خطوة تعكس إعادة خريطة تصدير النفط العراقي، خصوصًا بعد فتح العراق مؤخراً بوابة جديدة لصادرات النفط عبر سلطنة عمان.

يذكر أن خط أنابيب كركوك–جيهان بقي مغلقًا منذ مارس 2023، إثر حكم تحكيم قضى بوجوب دفع تركيا 1.5 مليار دولار تعويضًا عن صادرات نفط غير مصرح بها بين 2014 و2018، وهو حكم ما زالت تركيا تطعن عليه، رغم استعدادها لإعادة تشغيل الخط.

وفي تطورات متعلقة، اقترحت شركة “دي إن أو” إصلاحات بسيطة يمكن الاتفاق عليها سريعًا، بينما أبدت شركة “جينيل” استعدادها لقبول خطة قيد المناقشة بين بغداد وأربيل مع بعض التعديلات، لضمان استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب التركي.

يأتي هذا التطور في وقت يحتل العراق فيه المرتبة الثانية بين أعضاء منظمة “أوبك” من حيث الإنتاج، حيث يصدر نحو 3.4 مليون برميل يوميًا من موانئه الجنوبية، مما يجعل أي استئناف لصادرات إقليم كردستان إضافة مهمة لتعزيز صادرات البلاد الكلية.