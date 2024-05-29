230 عملية قسطرة قلبية أجريت في مشفى الهضبة الخضراء

أجريت في مستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة، طرابلس (320) عملية قسطرة قلبية، ابتداء من العمل بالمشروع حتى مايو الحالي، تحت إشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وحسب منصة حكومتنا، تجري هذه العمليات في إطار العمل على تنفيذ مشروع توطين العلاج، أحد مشاريع خطة عودة الحياة.

وحسب بيان المشفى على فيسبوك، تم اجراء عدد من العمليات الدقيقة والصعبة لمرضى يعانون من انسداد مزمن وكامل في الشرايين التاجية(CTO) المغذية لعضلة القلب.

وتعتبر هذه العمليات من العمليات التي تجرى لأول مرة بقسم القثطرة القلبية في مستشفى الهضبة الخضراء العام، بدعم واشراف من جهاز تطوير الخدمات العلاجية.