230 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 230 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

#صورة 230 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/HpzMU7P7Xo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 25, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.