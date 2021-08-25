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230 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 16:22 نُشر: الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 16:22
دولي
230 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى المُبارك
مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 230 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

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