حكومة الوفاق.. تعلن قتل 10 مسلحين تابعين لحفتر

قتل 10 اشخاص وتدمير 12 آلية لقوات حفتر [انترنت]

أكدت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها قتلت اليوم الاثنين 10 من مسلحي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أثناء اشتباكات في محيط مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو إن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات حفتر التسلل إلى مواقع تابعة لقوات الوفاق قرب طريق المطار جنوبي طرابلس، مؤكدا تدمير 12 آلية للمهاجمين.

وأضاف العقيد قنونو أن قوات الوفاق هاجمت القوة التي حاولت التسلل إلى جسر الفروسية بعناصر مشاة معززين بأربع مدرعات إماراتية، مشيرا إلى أن ضربات مدفعية دقيقة أصابت المهاجمين.

وتابع أن قوات الوفاق نجحت في استدراج مسلحين موالين لحفتر في محور طريق الخلاطات جنوبي العاصمة لتهاجمهم بعد ذلك.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد ناشطون بأن قوات حفتر خلفت وراءها جثثا محترقة في محور المطار. وهذه هي المرة الثانية -خلال أيام- التي تحبط فيها قوات الوفاق محاولة تسلل مسلحي حفتر في هذا المحور.