24 يوليو.. موعد أول صلاة بمسجد آيا صوفيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، موعد أول صلاة ستُقام بمسجد “آيا صوفيا”.

وصرح الرئيس التركي بأن موعد الصلاة سيكون يوم 24 يوليو، وأوضح بأن “صوفيا” أصبح مسجداً بعد 86 عاماً كمتحف.

وأفاد أردوغان بأن مسجد آيا صوفيا سيكون مفتوحاً للمسلمين والمسيحيين وكل الأجانب.

وشدد في كلمة ألقاها اليوم، أن تركيا تمارس حقا سياديا في تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع على مرسوم يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد.

ونشر أردوغان على حسابه الرسمي في “تويتر” صورة للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتحويل إدارة شؤون المعلم التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف.

وأثبت الحكم الجديد توصيف آيا صوفيا كمسجد في سند الملكية.