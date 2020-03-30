2405 وفاة و140904 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

أفادت وكالة “رويترز” بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ارتفع اليوم الاثنين، إلى أكثر من 140 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 2400.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة وحالات الوفاة زادت إلى 2405.
وفي سياقٍ ذي صلة، ناشد حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، العاملين في المجال الطبي في أنحاء الولايات المتحدة التوجه إلى ولايته لمساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية التي تجتاحها في ظل أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال كوومو في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، في مركز جاكوب جافيتس للمؤتمرات في منهاتن، والذي حوّله الجيش الأميركي الأسبوع الماضي إلى 4 مستشفيات مؤقتة: “ساعدوا نيويورك.. إننا المصابون الآن”.
وأضاف: “هذا اليوم، وغدا سيكون في مكان آخر وسيواصل مسار انتشاره في شتى أنحاء البلاد”.
وحذر الحاكم من أن “أسوأ ما يجلبه الوباء لم يحدث بعد” رغم وفاة أكثر من 253 شخصا منذ الأحد. وقال: “إذا انتظرت للاستعداد للعاصفة، فقد فات الأوان.. عليك أن تستعد قبل قدوم العاصفة”.
وأكد أن تفشي كورونا ليس وضعا شاذا يقتصر على نيويورك بل سيضرب كل جزء من البلاد.
وتابع: “أي شخص يقول إن هذا الوضع خاص بمدينة نيويورك، فهو في حالة إنكار، لأن الفيروس يتحرك عبر الولاية، الفيروس ينتقل عبر البلاد، لا يوجد أي أميركي محصن ضده. لا يهمني إذا كنت تعيش في كانزاس. لا يهمني إذا كنت تعيش في تكساس”.
وأعلن أن حالات الإصابة الجديدة في الولاية بلغت 7000 تقريبا ما يرفع العدد الإجمالي إلى حوالي 66500 حتى يوم الاثنين.
ووصلت صباح الاثنين، سفينة طبية تابعة للبحرية الأميركية إلى منطقة منهاتن في نيويورك، للتخفيف من الضغط الذي تشهده مستشفيات المدينة.
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