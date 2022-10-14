25 ألف ضحية منذ عام 2014.. أوروبا متورطة في إعادة المهاجرين إلى ليبيا

قالت مجلة شبيغل الألمانية إنّ ما يقرب من 25 ألف مهاجر غير قانوني فقدوا حياتهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2014.

وذكرت المجلة أنّ منظمة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي متورطة في إعادة المهاجرين إلى ليبيا، مشيرة إلى أنّ الوكالة مسؤولة عن الحدود الخارجية، وقد غطت على عودة المهاجرين غير قانونيين إلى ليبيا في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت المجلة أنّ التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي ذكر أنّ أمن الحدود المالطية لم ينقذ المهاجرين الذين ذهبوا إلى مالطا من ليبيا وكانوا على متن 4 قوارب.

وأضافت المجلة أن منظمة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي تابعت هذه الحادثة من مقر القايادة في وارسو والتي نتج عنها غرق 12 مهاجر غير قانوني.