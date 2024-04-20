25 دولة تشارك في معرض تونس للكتاب

انطلقت الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب، بمشاركة 25 دولة من بنيها إيطاليا، وتحت شعار “امض أبعد مما ترى عيناك.. وفي يديك كتاب”.

وقالت هند السوداني المكلفة بالإعلام والاتصال في المعرض: “إن هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض”.

وأضافت “السوداني” في تصريحات للقناة الوطنية الأولى: “هذه دورة تضامنية مع الشعب الفلسطيني حيث يستضيف المعرض الكاتبة التي حرمت من تسلم جائزتها في معرض فرانكفورت للكتاب عدنية شبلي، والتي تزور تونس للمرة الأولى”.

وأشارت إلى أنه “من بين ضيوف المعرض العرب الروائي الجزائري واسيني الأعرج، ومحمود بيرم حفيد الشاعر بيرم التونسي، ونجل الشاعر الكويتي الراحل عبد العزيز سعود البابطين”.

يذكر أن هذه الدورة 38 لمعرض الكتاب التونسي تقام في قصر المعارض بالكرم، وتمتد حتى 28 نيسان، وتقدم لرواد المعرض أكثر من 109 آلاف عنوان كتاب بمختلف اللغات، ويتضمن المعرض 314 جناح عرض منها 154 من تونس و160 لعارضين عرب وأجانب.