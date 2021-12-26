250 مترشحاً للانتخابات البرلمانية يُؤكدن على احترام إرادة الليبيين

أكد تجمع مترشحي انتخابات مجلس النوّاب، على احترام إرادة الليبيين ورغبتهم في التغيير من خلال صناديق الاقتراح.

وفي بيان صُدِر اليوم الأحد، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعلن مترشحو انتخابات مجلس النواب عن استيائهم المطلق إزاء الاستهانة وتجاهل إرادة الشعب الليبي والاستهتار بالعملية الانتحابية وخطواتها.

وحمَّل البيان، مجلس النواب ومفوضية الانتخابات والسلطات القضائية، المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة على الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى ما يترتب من إجراء انتخابات غير توافقية من تهديد لوحدة ليبيا والسلم الاجتماعي.

كما أكد البيان على عدة نقاط تمثلت في: