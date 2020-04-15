عربي ودولي

إيران: وفيات كورونا ترتفع لـ4777 والإصابات تتخطى 76 ألفا

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 أبريل 2020 - 15:33
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عربي ودولي
روحاني: الأوضاع في البلاد ستتحسن تدريجيا. [إنترنت]

قال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في بيان للتلفزيون الرسمي، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 4777 شخصا، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن 94 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتابع أن عدد المصابين بلغ 76,389 شخصا في إيران، البلد الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها الإعلام الإيراني، إن “الوضع الصحي لدينا جيد مقارنة بالدول المتقدمة. وحركة تنقل المواطنين انخفضت كثيرا خلال هذه الفترة”.

وقال “إن الأوضاع في البلاد ستتحسن تدريجيا”، مشيراً إلى أن “وزارة الصحة تعمل جاهدة لتوفير الطواقم الطبية والصحية لرصد المصابين بكورونا ورعايتهم”.

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