كويتيون يهاجمون الداعية عمرو خالد بتهمة «إثارته للفتن وسب الصحابة»

شنّ مدونون كويتيون، هجمة شرسة ضد الداعية المصري المعروف “عمرو خالد” الذي يظهر عبر إحدى المحطات المحلية في البلد الخليجي ببرنامجه الجديد للموسم الرمضاني والذي يحمل عنوان (كأنك تراه)، مطالبين بإيقاف عرض البرنامج، وأي برامج للداعية المصري عبر محطات كويتية.

وجاءت الهجمة الشعبية التي شارك بها إسلاميون، بعد اتهام الداعية المصري بـ “إثارة الفتنة، وسبّ الصحابة ببرامج سابقة له” مستندين باتهاماتهم هذه إلى مقاطع قديمة يعود تاريخها لقبل عدة سنوات، تطرّق فيها الداعية إلى الصحابي معاوية بن أبي سفيان، مؤسس الدولة الأموية في الشام بحسل ماورد بموقع إرم نيوز.

وتداول النشطاء أحد المقاطع القديمة للداعية المصري، والتي تحدث فيها عن الصحابي معاوية وابنه يزيد، حيث قال: “إن معاوية بن أبي سفيان حذّر قبل وفاته ابنه يزيد من الصحابي، عبد الله بن الزبير ابن العوام، موصيًا إياه بقتل بن الزبير، وتقطيعه إربًا إربًا ان استطاع”.

وتابع الداعية المصري بـ “أن هذا الحديث ليس سهلًا، لكنه حدث فعلًا”، عقب أن أشار بـ “أن الصحابي ابن الزبير، والحسين، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن أبي بكر الصديق، ذهبوا إلى مكة للاحتماء بالكعبة، خشية من معاوية، الذي سيرغمهم بحد السيف على مبايعة ابنه يزيد”، وفق رواية الداعية المصري.

واستند النشطاء بهجومهم ضد الداعية، الذي تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، إلى هذه المقاطع، مطالبين إدارة قناة “الراي” التي تبثّ برنامجه الجديد، بإيقافه تحت وسم #اوقفوا_برنامج_شاتم_معاوية، الذي لاقى تفاعلًا من شريحة واسعة من النشطاء.

وتقدّم الناشط، عبد الرحمن النصار، المدونين المطالبين بإيقاف برنامج عمرو خالد، قائلًا: “الأخ الوزير محمد الجبري هل تقبل بأن يظهر على قناة كويتية رجل كثيرا ما يطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..! عمرو خالد على قناة الرأي وهو المبغض والطاعن بالصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه”.

ودعم النصار مطالبه وانتقاده بردٍ سابق للشيخ الكويتي، عثمان الخميس: “اتهم فيه الداعية المصري بالكذب وبأن اتهاماته الموجهة ضد معاوية غير صحيحة، ولم يطلب معاوية من ابنه قتل ابن الزبير، وبأن هذه الرواية منقولة عن هشام بن محمد الكلبي، ومن رواية ابي مخنف قائلًا بأنهما كاذبان اشتركا بهذه الرواية”.

وكذلك انتقد الناشط، صلاح الجمهور، عرض برنامج للداعية عمرو خالد، عبر محطة كويتية، قائلًا: “ابوعبدالعزيز كما نعرف عنه لا يقبل أبداً بمثل هذه السقطات من بعض القنوات الفضائية، لن يتوانى عن إيقاف البرنامج وفتح تحقيق وإنهاء المسألة”.

وشارك الناشط، فريح العنزي، في حملة المطالبة بإيقاف برنامج عمرو خالد، قائلًا: “يا #قناة_الرأي قمتم بعرض البرنامج رغم معارضة الناس له نتوجه لكم برجاء إيقاف البرنامج والتوجه الآخر لـ #وزير_الإعلام أوقف الفتنة #عمرو_خالد كاذب…مرتزق…مفتن وظيفته زرع كل مايُشوّه عقيدتنا وتاريخنا الإسلامي العظيم في عقول النشئ”.

ويناشد آخر قناة “الراي” لإيقاف عرض برنامج الداعية المصري، دفاعًا عن الصحابي معاوية “الأخوة الفضلاء في قناة الرأي نناشدكم بالله وقف برنامج الكذاب عمرو خالد، الذي له مقاطع في الطعن بالصحابي الجليل، وخال المؤمنين وكاتب الوحي، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه”.

الأخوة الفضلاء في قناة الرأي نناشدكم بالله وقف برنامج الكذاب عمرو خالد الذي له مقاطع في الطعن بالصحابي الجليل وخال المؤمنين وكاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه .

كلنا ثقة بوزير الإعلام لإيقاف برنامج من أساء للصحابي الجليل معاوية . دينك وسلمك واسمك لا يقبل بمس الصحابة يامحمد الجبري .

وعمرو خالد داعية إسلامي، بدأ عمله الدعوي في مصر بداية القرن الحالي، حقق شهرة واسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية وقام بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية، اتجه عام 2012 إلى عالم السياسة، وقام بتأسيس “حزب مصر المستقبل” ليستقيل منه بعد عام معللًا ذلك “برغبته للتفرغ للدعوة وعدم قدرته التأقلم مع الأجواء السياسية”.

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