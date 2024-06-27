265 يوما من الحرب ..والقصف مازال مستمرا

في اليوم الـ265 من الحرب في غزة، تعرضت الأحياء الشرقية لمدينة غزة وعلى رأسها حي الشجاعية لقصف كثيف، كما تواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق بالقطاع، خصوصا مخيمي جباليا والنصيرات، وخان يونس وبيت لاهيا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية، تشن غارات جوية جديدة على حيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف.

وأكد شهود عيان أن طائرات مسيرة من طراز “كواد كابتر” تطلق النار باتجاه الأهالي في حي الشجاعية.

نادي الأسير الفلسطيني، أعلن أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ فجر اليوم الخميس 28 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، ما يرفع حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى 9 آلاف و430 منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وأكد النادي في بيان أن عمليات الاعتقال رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين.

وسط تحذيرات دولية من أن انتشار المجاعة في غزة، يقول العديد من السكان، إن “المجاعة كما لو أنها وصلت بالفعل إلى هنا”، حيث تفتقر العائلات إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وهذا الأسبوع، حذرت مبادرة عالمية لمراقبة الجوع من أن خطر تفشي المجاعة لا يزال قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة مع استمرار القتال بين إسرائيل وحماس.