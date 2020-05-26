خفر السواحل الليبي يُحبط وصول مئات المهاجرين إلى أوروبا

أفادت منظمة الهجرة الدولية، بأن خفر السواحل الليبي أحبط محاولة وصول 400 مهاجر عبر البحر المتوسط إلى أوروبا مستقلين خمسة قوارب خلال اليومين الماضيين.

وقالت المنظمة إن “317 ممن حاولوا التوجه إلى أوروبا بحرا أعيدوا إلى ​ليبيا​ يوم الاثنين، إضافة إلى أكثر من 70 آخرين أعيدوا السبت، فيما يرجح أن اثنين من المهاجرين غرقا”.

وأكدت على أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا هذا الشهر إلى أكثر من 1000 رغم إغلاق الحدود الدولية الليبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وزادت‭‭‭ ‬‬‬متاعب آلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا من ليبيا، بسبب الوباء وتصاعد القتال حول العاصمة طرابلس.

وترجح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وفاة شخصين ضمن مستقلي القوارب غرقا.