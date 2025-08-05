2670 حادثاً مروريًا في 3 أشهر.. والوفيات تتجاوز 600 حالة

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر إدارة شؤون المرور والتراخيص، عن حصيلة الحوادث المرورية المسجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 2670 حادثًا في عموم البلاد، أدّت إلى 619 حالة وفاة، و990 إصابة بليغة، و777 إصابة بسيطة، إضافة إلى أضرار لحقت بـ4392 مركبة، وخسائر مادية تقدّر بـ 18.8 مليون دينار.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، سجّل شهر يونيو العدد الأعلى من الحوادث والوفيات مقارنةً بشهري أبريل ومايو، ما يُبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة ورفع مستوى التوعية خلال فترات الذروة المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرار جهودها لتنفيذ الخطة الوطنية للحد من الحوادث المرورية، والتي تشمل حملات توعوية مكثفة، وتكثيف التواجد المروري على الطرقات الحيوية، إلى جانب تعزيز الإجراءات الرقابية تجاه المخالفات الخطرة.

ودعت الوزارة جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد المرور والسرعة القانونية، والامتناع عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا شاملاً.