27 طفلا مصابا بالتوحد يعودون من رحلة علاج في الأردن

وصل إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، فريق وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، مع سبعة وعشرين طفلا ليبيا مصابين بطيف التوحد، عائدين من رحلة علاج بالأكاديمية الأردنية للتوحد.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الأطفال الليبيين المصابين بطيف التوحد، سيواصلون برامج تأهيلهم في مراكز التوحد التي تم إنشائها وتجهيزها مؤخراً ضمن استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية بتوطين العلاج بالداخل.

وأشار المكتب أن اللجان المتخصصة والمكلفة من قبل الوزارة، أخذت خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لتجهيز عدة مراكز للتوحد، من بينها المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد بطرابلس، الذي تم إنشاؤه وتجهيزه حسب المعايير الدولية لاستقبال أطفال التوحد بالخارج والداخل.