27 يوليو الموعد النهائي.. انتخابات «نقابة المعلمين» تقترب من نهايتها

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استكمال الانتخابات في عدد كبير من النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، مؤكدة استمرار العملية الانتخابية للوصول إلى انتخاب جميع النقابات ضمن الجدول الزمني المحدد.

وقالت المفوضية إن عملية الاقتراع التي أُنجزت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 جرت في عدد من النقابات الفرعية في أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات المعتمدة، بما يعكس حرص المشاركين على إنجاح هذا الاستحقاق النقابي.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن المفوضية بتاريخ 22 يوليو 2026، بلغ إجمالي عدد النقابات الفرعية لنقابة المعلمين 132 نقابة، فيما أُنجزت الانتخابات في 121 نقابة فرعية بنسبة وصلت إلى 91% من إجمالي النقابات.

وأوضحت البيانات أن 11 نقابة فرعية لا تزال متبقية لاستكمال العملية الانتخابية، بنسبة 9%، على أن تُنجز وفق الجدول الزمني المعتمد قبل الموعد النهائي المحدد في 27 يوليو الجاري.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمرار تنفيذ المراحل المتبقية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولًا إلى استكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين.

وتأتي هذه العملية ضمن الاستحقاقات النقابية التي تشرف عليها المفوضية، بهدف تنظيم انتخابات مهنية وفق آليات واضحة تتيح للأعضاء اختيار ممثليهم داخل النقابات الفرعية.

ومع وصول نسبة الإنجاز إلى أكثر من 90%، تقترب انتخابات نقابة المعلمين من مرحلتها النهائية، في انتظار استكمال الاقتراع في النقابات المتبقية خلال الأيام المقبلة.