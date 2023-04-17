280 ألفاً يُحيون ليلة القدر في الأقصى المُبارك

أحيا 280 ألف مصل ليلة القدر ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المُبارك.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاءوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي الـ48، رغم قيود الاحتلال وحواجزه.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط مدينة القدس وأقامت العديد من الحواجز، كما شددت من إجراءاتها بالبلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.