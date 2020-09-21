النهر الصناعي.. عودة التيار الكهربائي للحقول وبدء عمليات التشغيل

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الاثنين، بعودة التيار الكهربائي لحقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفار وبدء عمليات التشغيل.

وأشارت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة، وبدء أعمال التشغيل وضخ المياه.

كما تم يوم أول أمس إعادة تشغيل حقول الآبار وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى والجنوبية يوم السبت، مما ترتب عنه انقطاع المياه على مدن ومناطق الاستهلاك.

وتوقع جهاز النهر الصناعي، عودة المياه تدريجياً إلى مدينة طرابلس مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في حالة استمرار واستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ.