29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.. موسم تاريخي لـ«صلاح» بالدوري الإنجليزي

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعد أن حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي المقدمة من موقع “ترانسفير ماركت”، إثر الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه.

ويعتمد موقع “ترانسفير ماركت” على استفتاء سنوي للجماهير، يصوتون خلاله للاعب الذي يعتبرونه الأفضل بين جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، وفي هذا الاستفتاء، حصل صلاح على نسبة 70.3% من الأصوات، متفوقاً بفارق كبير على جميع منافسيه، ليؤكد سيطرته على المشهد الكروي الإنجليزي.

وتقاسم المركزين الثاني والثالث كول بالمر صانع ألعاب تشيلسي وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل السابق وزميل صلاح الجديد في ليفربول، حيث حصل كل منهما على 4.9% من الأصوات فقط، ما يعكس الفارق الكبير في شعبية وتأثير صلاح بين الجماهير.

وتميز أداء محمد صلاح خلال الموسم الماضي بإحصائيات تاريخية، حيث سجل 29 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في الدوري الإنجليزي، جامعاً بين لقب الهداف وأفضل صانع أهداف في البطولة.

هذه الجائزة تعكس استمرار تألق صلاح على المستوى الفردي والجماعي، وقدرته على فرض نفسه كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ومتفوقاً على جميع منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.