3 أسابيع على بدء حرب السودان.. وفاتورة إنسانية بـ 500 قتيل وآلاف الجرحى

دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث؛ مخلفة أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى، وفقا لأرقام وزارة الصحة السودانية.

وأفادت وسائل إعلام دولية بتحليق طائرات الجيش صباح اليوم الأحد في منطقة شمبات «شمالي الخرطوم بحري»، وأنّ قوات الدعم السريع ردت عليها بمضادات الطيران.

وتصاعدت أعمدة الدخان في العاصمة على وقع اشتباكات متقطعة في أنحاء من الخرطوم وأم درمان، وذلك في اليوم الثالث والأخير من خامس هدنة وافق عليها الطرفان منذ اندلاع القتال بينهما في 15 أبريل الجاري.

في غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني أنّ عمليات إجلاء الأجانب ستتواصل من قاعدة وادي سيدنا «شمالي الخرطوم»، مشيرا إلى أنّ القاعدة لا تواجهها أي مهددات في الوقت الحالي.