3 سنوات حكم قضائي بحق كوهين محامي :ترامب”

وأقر كوهين بالذنب في أغسطس بتهمة التهرب الضريبي وارتكاب انتهاكات لقانون تمويل الحملات الانتخابية، وشملت هذه التهم دفع أموال لشراء صمت امرأتين قبل الانتخابات الأمريكية، زعمتا أنهما أقامتا علاقات مع الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب الذي فاز في الانتخابات عميلا لدى كوهين في هذا الوقت.

وكشفت وثائق المحكمة أن ممثلي الادعاء قالوا إن كوهين قدم تلك الأموال بالتنسيق مع ترامب. ونفي الرئيس ارتكاب أي أخطاء وبدأ يهاجم كوهين في الأشهر الأخيرة ووصفه بأنه “ضعيف” ومحام سيء.

وأمر القاضي كوهين بتسليم نفسه إلى السجن لقضاء العقوبة في مارس المقبل. كما سيدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار وتعويضات تبلغ 4ر1 مليون دولار.

وأكد كوهين ومحاميه التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يجري تحقيقاً بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016.