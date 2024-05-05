3 قتلى بغارة إسرائيلية على منزل في النبطية جنوب لبنان

أفاد وسائل إعلام لبنانية، بمقتل ثلاثة أشخاص في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة ميس الجبل بمحافظة النبطية في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط جرحى من المدنيين جراء الغارة الإسرائيلية، ومنهم أحد عناصر الدفاع المدني في البلدة.

وفي وقت مبكر، صباح اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان على تليغرام، إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت – الأحد على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مركّز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، مطلقاً القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.