3 قتلى بينهم طفل وإصابة آخرين في قصف عناصر حفتر على أحياء العاصمة

قتلى وجرحى مدنيين جراء قصف عناصر حفتر. [سوشيال ميديا]

أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الأمين الهاشمي، بأن حصيلة ضحايا اليوم جراء قصف عناصر حفتر على أحياء العاصمة طرابلس 3 قتلى و15 جريحا.

وأوضح الهاشمي في تصريح تلفزيوني، أن قصف عناصر حفتر على منطقة طريق الشوك بطرابلس تسبب في مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين بينهم طفلان.

من جانبه أفاد مركز الطب الميداني والدعم، بأن فريق المتابعة بمركز الطب الميداني والدعم قام بالتوجه إلى طريق الشوك بعد سقوط قذائف على المنطقة مقابل مصحة الريال للوقوف على حجم الإصابات التي خلفتها هذه القذائف مساء اليوم الجمعة.

وأوضح أن القصف تسبب في مقتل الطفل عبدالغفار عبدالحميد جمعة عياد 16 سنة وإصابة كل من:

هناء محمد مختار 41 سنة.

ادم عبدالحميد جمعة عياد 12 سنة

غنى عبدالحميد جمعة عياد 8 سنة.

كما تسببت القذائف بأضرار مادية جسيمة في الممتلكات وتم نقل الجرحى إلى مستشفي الجامعي طرابلس لتلقي العلاج ونقل الطفل المتوفي إلى دار الرحمة بمستشفى الجامعي طرابلس.

فريق المتابعة بمركز الطب الميداني والدعم قام بالتوجه الى طريق الشوك بعد سقوط قذائف على المنطقة مقابل مصحة الريال … Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Freitag, 17. April 2020

بعد سقوط قذائف على منطقة سوق الجمعة محلة الهجارسة قام فريق المتابعة بمركز الطب الميداني والدعم بالتوجه لعين المكان… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Freitag, 17. April 2020

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