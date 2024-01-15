3 ملايين فرصة عمل سيوفرها مجمع أشباه المواصلات في كوريا الجنوبية

قدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، أن يوفر مجمع أشباه الموصلات، الذي يتم بناؤه خارج سيئول، ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل على مدى السنوات العشرين المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن سيوك ـ يول قوله خلال مناقشة سياسية في جامعة سونغكيونكوان اليوم، “تقديراتنا الأولية هي أن الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 622 تريليون وون، التي بدأت بالفعل، وعلى مدى العشرين عامًا القادمة، نتوقع أن تخلق ما لا يقل عن 3 ملايين وظيفة جيدة”، مشيرًا إلى أنه على المدى القصير، سيتم استثمار 158 تريليون وون على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيخلق 950 ألف فرصة عمل.

وتم الإعلان عن خطة “مجمع ضخم لأشباه الموصلات” العام الماضي، ويتصور إنشاء مركز لشركات الرقائق والمراكز البحثية في مدن جنوب إقليم غيونغغي بما يشمل بيونغتايك، وهواسونغ، ويونغإن وإيتشيون.

وكشفت الحكومة اليوم عن إجراءات لدعم المجمع الذي من المتوقع أن يكتمل في عام 2047 باستثمارات تبلغ 622 تريليون وون (472 مليار دولار أمريكي) من شركة سامسونغ للإلكترونيات وشركة إس كيه هاينكس وشركات أخرى.

وشملت الإجراءات تقديم الإعفاءات الضريبية وبناء محطة جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي المسال في يونغإن.

وقال يون “قطاع الرقائق يضم حاليا 180 ألف وظيفة، ولكن بمجرد اكتمال المجمع، ستنتج هذه الصناعة وحدها 70 ألف وظيفة إضافية” موضحا أن الطاقة النووية أصبحت لا غنى عنها لتوفير إمدادات مستقرة من الكهرباء ليس فقط لصناعة الرقائق ولكن أيضًا للصناعات المتطورة الأخرى.