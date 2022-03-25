30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك

أدى نحو 30 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن توافد المصلين للمسجد تزامن مع إغلاق شرطة الاحتلال عشرات الطرق والشوارع في مدينة القدس منذ ساعات الصباح بحجة تأمين ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.

30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/NEWqjCboaf — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 25, 2022

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

ومنذ ساعات الصباح، أغلقت شرطة الاحتلال عدداً كبيراً من الشوارع في مدينة القدس؛ لتأمين مسير ما يسمى بـ“ماراثون القدس 2022″، الذي تنظمه بلدية الاحتلال.

كما انتشرت شرطة الاحتلال بشكلٍ مُكثّف في الطرقات، وأوقفت العديد من الشُبّان وفتشتهم ودققت في هوياتهم، وسط إغلاقاً للشوارع المحيطة من أجل تأمين مسير الماراثون التهويدي.

وعادة ما يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، رغم قيود وتشديدات قوات الاحتلال، التي تُضيّق على المصلين أثناء دخولهم، وتمنع بعضهم من الصلاة فيه؛ بحجة عدم منحهم تصاريح دخول للعاصمة المحتلة.

ويواصل النشطاء الفلسطينيون عملية الحشد لأداء صلوات الفجر في المسجد الأقصى بشكل مستمر، أيام الجمع، بالتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في المدينة المقدسة بشكلٍ عام، والمسجد الأقصى بشكلٍ خاص، وللتأكيد على إسلاميته وضرورة شد الرحال إليه.