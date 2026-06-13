300 جيجا ونظام نقاط.. «ليبيا للاتصالات» تدخل أجواء المونديال بعرض جديد

أطلقت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عروضها الخاصة بمناسبة مونديال 26 تحت اسم “باقة مونديالي 26”، في إطار مواكبة أجواء البطولة الكروية وتقديم مزايا حصرية لمشتركيها.

وتتيح الباقة للمستخدمين الاستمتاع بحجم بيانات يصل إلى 300 جيجا بايت بحصة عامة، مع صلاحية تمتد إلى 45 يوماً من تاريخ التفعيل، بسعر 85 ديناراً ليبيا، بما يتيح للمشتركين متابعة المباريات والتحليلات واللحظات الرياضية لحظة بلحظة.

كما أعلنت الشركة عن نظام تفاعلي ضمن العرض بعنوان “مع عرض فريقي”، يتيح للمشترك اختيار فريقه المفضل مع بداية البطولة، حيث يحصل على نقطة مقابل كل فوز يحققه الفريق المختار.

ويمنح البرنامج التفاعلي مكافآت متعددة، إذ يحصل المشترك على 5 جيجا مجانية صالحة لمدة 10 أيام عند تحقيق فريقه فوزاً واحداً، بينما يترتب على وصول الفريق إلى 7 نقاط أو أكثر حصول المشترك على 30 جيجا مجانية صالحة لمدة 10 أيام، إضافة إلى كوبون منصة “شاهد” وإمكانية الدخول في سحب على جائزة كبرى.

وأكدت الشركة أن العرض متاح حصرياً لمشتركي باقة “مونديالي 26”، مع إمكانية الاشتراك عبر تطبيق “LTT LIFE”، مشيرة إلى أهمية تحديث التطبيق لضمان وصول آخر العروض والتحديثات الخاصة بالمونديال.

ويأتي هذا العرض ضمن جهود الشركة لتقديم خدمات رقمية وترفيهية متكاملة تتماشى مع الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزز تجربة المستخدمين خلال فترة البطولة.