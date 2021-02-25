300 طفل مُصاب بسلالة كورونا الجديدة في العراق

وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أعلن أمس الأربعاء، تسجيل 300 إصابة بين الأطفال بسلالة فيروس “كورونا” الجديدة.

جاء ذلك التصريح لوزير الصحة خلال مؤتمر صحفي عقده التميمي بمبنى الوزارة في بغداد.

وأعلن العراق في 15 من فبراير الجاري، تسجيل أولى الإصابات بالسلالة المتحولة.

وأفاد التميمي: “تم تسجيل إصابة أكثر من 300 طفل دون سن الـ14 عاما بالسلالة الجديدة منذ ظهورها، إلى جانب زيادة الإصابات بها بشكل عام”.

وأضاف أن “شراسة السلالة الجديدة قد تؤثر على إمكانيات الوزارة في مواجهة الفيروس”.

وأوضح التميمي أن “نسب الوفيات اليومية بكورونا تبلغ 1.9% من الإصابات”، لافتا إلى أنه “تم إضافة مختبرات متخصصة لتشخيصه وتوفير عدد من المستشفيات ومئات الأسرة وأجهزة طبية”.وفقا لما ذكرت الأناضول.

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات في العراق 680 ألفا و288، بينها 13 ألفا و324 وفاة، و625 ألفاً و 447 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.

وتفرض السلطات حظرا شاملا للتجوال أيام الجمعة والسبت والاحد، وحظرا جزئيا باقي أيام الأسبوع في مسعى لمنع تفشي الفيروس.