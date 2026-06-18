300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران.. بزشكيان ينشر بنود المذكّرة الموقعة مع ترامب

نشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المذكرة الموقعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى بنودها كاملة، والتي تتضمن رصد 300 مليار دولار بمساهمة شركاء إقليميين بهدف إعادة الإعمار والتنمية في إيران.

وبحسب ما نشره بزشكيان دون أي اقتطاع، جاءت مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية متضمنة البنود التالية:

إنهاء العمليات العسكرية: تعلن إيران والولايات المتحدة وحلفاؤهما عن إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. ويلتزم الطرفان بعدم شن حروب أو عمليات عسكرية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، وضمان سيادة وسلامة لبنان، على أن يؤكد الاتفاق النهائي هذا الإنهاء الدائم للحرب.

السيادة وعدم التدخل: يلتزم الطرفان باحترام سيادة وسلامة أراضي كل منهما، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. الإطار الزمني: التفاوض والتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.

رفع الحصار وسحب القوات: تلتزم واشنطن فور التوقيع برفع الحصار البحري وإزالة العوائق، على أن يُرفع بالكامل خلال 30 يوما، مع استئناف حركة السفن لتعود لأعدادها ما قبل الحرب. وتتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها حول إيران خلال 30 يوما من التوقيع على “الاتفاق النهائي”.

أمن الملاحة ومضيق هرمز: تلتزم إيران فور التوقيع باستخدام أفضل جهودها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس لمدة 60 يوما فقط، مع بدء الحركة فورا. وتزيل العوائق الفنية والعسكرية والألغام خلال 30 يوما. كما ستجري حوارا مع سلطنة عمان ودول الخليج المتشاطئة الأخرى لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق سيادة الدول الساحلية.

خطة إعادة الإعمار: تتعهد واشنطن بالتعاون مع شركاء إقليميين بوضع خطة نهائية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران اقتصاديا. تُستكمل آلية التنفيذ خلال 60 يوما في إطار الاتفاق النهائي، مع منح جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح المالية اللازمة.

انطلاق المفاوضات النهائية: تبدأ المفاوضات حصراً على البنود الأخرى بعد التوقيع، وبشرط البدء بتنفيذ البنود (1، 4، 5، 10، 11) والاستمرار فيها.

الاعتماد الدولي: يُعتمد الاتفاق النهائي عبر قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لإنهاء النزاع مع طهران، وذلك في تصريح مفاجئ للصحفيين على هامش زيارته إلى فرنسا.