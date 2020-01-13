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34 مليون لتر بنزين تصل ميناء طرابلس

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 يناير 2020 - 10:49
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ووصول أكثر من 3500 طن من الغاز المسال على متن الناقة “غاز فينتور” [انترنت]

أكدت الشركة الوطنية للنقل البحري عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن ناقلة النفط أنوار ليبيا ما زالت مستمرة بتفريغ شحنتها في ميناء طرابلس.

وأضافت الشركة أن حجم الشحنة التي تفرغها الناقلة تقدر بـ 34 مليون لتر من وقود البنزين، الذي سيُوزع على محطات التوزيع فور انتهاء الناقلة من تفريغ حمولتها.

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وكانت شركة الموانئ قد أعلنت الأسبوع الماضي عبر نشرتها اليومية لحركة السفن دخول السفينة أنوار الخليج وتحمل على متنها أكثر من 23 ألفا ونصف الطن من البنزين، إضافة إلى وصول أكثر من 3500 طن من الغاز المسال على متن الناقة “غاز فينتور”.

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