(35) سفينة بضائع استقبلها ميناء المنطقة الحرة ببنغازي خلال شهر

رست (35) سفينة تجارية محملة ببضائع متنوعة ،بميناء المنطقة الحرة جليانة في بنغازي خلال شهر يناير الماضي، بحسب مدير مكتب المناولة الشريف عون.

وأوضح ” عون ” في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية أن (25) سفينة كانت محملة بالحاويات وسفينتان بمعدات وآلات متعددة الأغراض، كما وصلت لرصيف الميناء ثلاث سفن محملة بمادة السكر المعبأ وثلاثة سفن أخرى محملة بسيارات قادمة من الموانئ الأوروبية، وسفينة محملة بعبوة 7000 طن من مادة الاسمنت السائب وسفينة واحدة محملة بالخشب.

ونوه ” عون ” أن العدد لا يشمل الناقلات النفطية التي ترسو بشكل يومي على الرصيف النفطي، والمحملة بأنواع مختلفة من الوقود والمحروقات.