350 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بمسجد «آيا صوفيا»

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 24 يوليو 2020 - 16:23 نُشر: الجمعة، 24 يوليو 2020 - 16:23
دولي
أول صلاة جمعة تقام في مسجد "آيا صوفيا" منذ 86 عاماً

نحو 350 ألف شخص شاركوا في أول صلاة جمعة تقام في مسجد “آيا صوفيا” ومحيطه في مدينة إسطنبول، حسب ما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي تصريحات للصحفيين، قال أردوغان خلال زيارته قبر السلطان محمد الفاتح:

مسجد “آيا صوفيا” سيظل مكانا يستقطب الناس من كافة الأديان لأنه إرث ثقافي مشترك للإنسانية جمعاء.

وأكد الرئيس التركي على أن “آيا صوفيا” عاد إلى أصله، و”أصبح مسجداً مرة أخرى، وسيستمر في خدمة المؤمنين كمسجد”.

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وكان أردوغان قد حضر صلاة الجمعة في مسجد “آيا صوفيا” الذي تحول إلى مسجد بعد 86 عاماً من زيارته كمتحف. وتلا أردوغان أيات من القران الكريم قبل خطبة الجمعة.

الجدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية العليا في تركيا، ألغت في 10 يوليو، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل “آيا صوفيا” في إسطنبول من مسجد إلى متحف. ليعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيعه مرسوماً يقضي بتحويل متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد.

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