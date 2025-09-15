3500 طائرة حربية و10 آلاف دبابة.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف ميزانية الجيش الإسرائيلي!

في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، تتزامن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انطلقت اليوم في الدوحة، مع أرقام جديدة تكشف حجم القوة العسكرية التي تمتلكها الدول العربية مقارنة بجيش إسرائيل، ويأتي ذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر في 9 سبتمبر الجاري، مما أثار نقاشًا واسعًا حول قدرة الدول العربية على الرد على تل أبيب دبلوماسيًا وعسكريًا.

الإنفاق العسكري: العرب ينفقون 5 أضعاف إسرائيل

تشير بيانات موقع “غلوبال فاير بور” لعام 2025 إلى أن سبع دول عربية فقط تنفق نحو 152 مليار دولار على دفاعاتها، مقارنة بـ30.5 مليار دولار فقط ميزانية الجيش الإسرائيلي.

السعودية تتصدر الإنفاق بـ75 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي إنفاق إسرائيل.

الجزائر تأتي ثانية عربيا ورقم 21 عالميا بميزانية قدرها 25 مليار دولار.

المغرب بـ13.4 مليار دولار، قطر بـ9.4 مليار، عُمان بـ8.2 مليار، العراق بـ8 مليارات، الكويت بـ7 مليارات، ومصر بـ6 مليارات دولار.

القدرات العسكرية: أرقام ضخمة في البر والبحر والجو

تمتلك هذه الدول العربية مجتمعة قوة بشرية تصل إلى 3 ملايين فرد بين القوات العاملة والاحتياطية والشبه عسكرية، وتتضمن:

3500 طائرة حربية مقابل 611 طائرة لإسرائيل.

10,249 دبابة مقارنة بـ1300 دبابة في الجيش الإسرائيلي.

218 ألف ناقلة جند مدرعة مقابل 36 ألف مركبة مدرعة لإسرائيل.

2769 مدفعا ذاتي الحركة و4140 مدفعا ميدانيا، و2544 مدفعية صاروخية مقابل 352 مدفعا ذاتي الحركة و171 مدفعا مقطوراً و183 مدفعية صاروخية لإسرائيل.

775 وحدة بحرية مقابل 62 وحدة بحرية إسرائيلية.

قوة بشرية هائلة وموقع استراتيجي يعزز التفوق العربي

رغم هذه الأرقام التي تعكس تفوقًا واضحًا في القوة البشرية والعتاد، لا تزال القدرة على توظيف هذه القوة بصورة جماعية من أكبر التحديات، وهو ما يسمح لإسرائيل بمواصلة عملياتها الفردية ضد الدول العربية المتفرقة.

ويؤكد خبراء عسكريون أن الموقع الجغرافي للدول العربية المحيطة بإسرائيل يعطيها ميزة استراتيجية، خاصة من حيث خطوط الإمداد والدعم اللوجستي، والأجواء التي يمكن استخدامها لفرض حصار جوي في حالة اندلاع صراع مسلح.