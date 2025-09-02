3501 دولار للأونصة.. الذهب يحطّم رقمه القياسي مجدداً

صعد سعر الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء إلى 3501,59 دولارًا للأونصة، محطمًا رقمه القياسي السابق المسجّل في أبريل عند 3500,10 دولار، في مؤشر جديد على تزايد الإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل حالة القلق الاقتصادي والجيوسياسي.

ويأتي هذا الارتفاع مع توقع المستثمرين أن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتعثر، وسط مخاوف بشأن استقلالية المؤسسة النقدية الأميركية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة عضوة مجلس الحوكمة ليزا كوك، والذي لم يُبتّ فيه القضاء بعد.

ويؤثر خفض سعر الفائدة على إضعاف الدولار الأميركي وعوائد السندات، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى التوجّه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة في ظل عدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا وغزة، والحرب التجارية المستمرة التي يخوضها ترامب.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنحو ثلث قيمته، مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، ما يعكس استمرار تفضيل المستثمرين للمعدن الثمين كأداة تحوطية ضد التقلبات المالية والسياسية.