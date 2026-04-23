37 وجهة فقط بلا تأشيرة.. ماذا يكشف تصنيف «جواز السفر» الليبي؟

يواصل جواز السفر الليبي حضوره في مؤشرات السفر الدولية لعام 2026، حيث أظهر أحدث تصنيف صادر عن مؤشر Guide Passport Index حلوله في المرتبة 97 عالميًا من أصل أكثر من 190 دولة، في تقييم يعتمد على عدد الوجهات التي يمكن دخولها دون تأشيرة أو بتسهيلات دخول مباشرة.

ويعكس هذا التصنيف صورة واضحة عن مستوى حرية التنقل لحاملي الجواز الليبي، إذ يتيح السفر إلى 37 وجهة فقط حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة عند الوصول، مقابل 142 دولة تتطلب الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر، ما يضع الجواز ضمن فئة الجوازات ذات القيود المرتفعة على الحركة الدولية.

ورغم هذا الواقع، لا يزال الجواز الليبي يحتفظ بقدرة محدودة على فتح بعض المسارات الجغرافية، خصوصًا في إفريقيا وآسيا وبعض الدول الجزرية، ما يمنح حامليه خيارات سفر قائمة لكنها غير واسعة مقارنة بالجوازات الأعلى تصنيفًا عالميًا.

خريطة السفر المتاحة لحاملي الجواز الليبي

تكشف البيانات أن قائمة الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة تشمل 13 دولة، وهي: الجزائر، تونس، موريتانيا، ماليزيا، روسيا البيضاء، رواندا، غامبيا، بنين، جزر كوك، ميكرونيزيا، هايتي، دومينيكا، سانت فنسنت والغرينادين.

وتعكس هذه القائمة طبيعة الانفتاح الجغرافي المحدود، حيث تتركز الوجهات في نطاقات إقليمية مرتبطة بعلاقات ثنائية أو تسهيلات سفر قائمة منذ سنوات، إلى جانب بعض الدول الجزرية البعيدة التي تعتمد سياسات دخول مرنة نسبيًا.

كما يتيح الجواز الليبي السفر إلى 22 دولة عبر تأشيرة عند الوصول، وتشمل: الأردن، لبنان، السنغال، المالديف، بالاو، بوروندي، تنزانيا، توفالو، تيمور الشرقية، جزر القمر، جيبوتي، ساموا، سيراليون، سيشيل، غانا، غينيا بيساو، كمبوديا، ماكاو، مدغشقر، موزمبيق، نيبال، نييوي.

ويمنح هذا النوع من الدخول هامشًا إضافيًا من المرونة، لكنه يظل مرتبطًا بإجراءات حدودية عند الوصول، ما يجعله أقل سهولة من السفر دون تأشيرة بشكل كامل.

وفي نطاق أكثر محدودية، يتيح الجواز الليبي الدخول إلى دولتين فقط عبر تصريح سفر إلكتروني (eTA)، هما كينيا وسريلانكا، وهو مسار يعتمد على الموافقات الرقمية المسبقة قبل السفر.

قراءة في أبعاد التصنيف العالمي

يعكس هذا التصنيف أن حرية التنقل لحاملي الجواز الليبي تصل إلى نحو 26% فقط من إجمالي الوجهات العالمية، بينما تبقى النسبة الأكبر من دول العالم مغلقة أمام الدخول المباشر وتتطلب إجراءات تأشيرة مسبقة.

ويظهر من خلال هذه البيانات أن الجواز الليبي ما زال يواجه قيودًا واضحة في الحركة الدولية، خصوصًا في اتجاهات السفر إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، حيث تفرض هذه المناطق أنظمة تأشيرات أكثر صرامة مقارنة بمناطق أخرى.

في المقابل، يبرز أن الجواز الليبي لا يزال يمتلك حضورًا في بعض المسارات الإقليمية، خصوصًا داخل القارة الإفريقية وبعض الدول الآسيوية، ما يخلق نمطًا غير متوازن في خريطة السفر العالمية لحامليه.

هذا ويعتمد مؤشر Guide Passport Index على قياس قوة جوازات السفر وفق عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة أو بتسهيلات دخول، وهو ما يجعل التصنيف انعكاسًا مباشرًا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية بين الدول.

وفي حالة الجواز الليبي، يشير التصنيف إلى أن موقعه الحالي مرتبط بمجموعة من العوامل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تؤثر على مستوى الانفتاح الدولي، وتحدد نطاق حرية السفر المتاحة للمواطنين.

كما يعكس التصنيف أن قوة الجواز ليست ثابتة، بل قابلة للتغير مع أي تطورات في العلاقات الدولية أو توقيع اتفاقيات جديدة قد تفتح المجال أمام إعفاءات إضافية من التأشيرة أو تسهيلات دخول أوسع.

وتظهر البيانات فجوة واضحة بين الجواز الليبي والجوازات الأعلى تصنيفًا عالميًا، حيث تتمتع بعض الدول بإمكانية دخول مئات الوجهات دون تأشيرة، بينما يبقى الجواز الليبي ضمن نطاق محدود لا يتجاوز 37 وجهة ميسرة.

وتنعكس هذه الفجوة بشكل مباشر على حرية الحركة والسفر، خصوصًا في ما يتعلق بالسفر السياحي أو التعليمي أو التجاري، حيث تصبح الإجراءات التأشيرية عنصرًا أساسيًا في تحديد إمكانية الوصول إلى العديد من الدول.

ويعني هذا التصنيف أن حامل الجواز الليبي يواجه شبكة سفر عالمية ذات مستويات مختلفة من الانفتاح، حيث توجد مناطق سهلة الدخول نسبيًا، وأخرى مغلقة بالكامل تتطلب ترتيبات مسبقة معقدة.

كما يوضح أن خريطة السفر الحالية تعتمد بشكل كبير على العلاقات الثنائية القائمة، أكثر من اعتمادها على نظام عالمي موحد لحرية التنقل، وهو ما يجعل الوضع قابلًا للتغير في أي اتجاه مستقبلي.