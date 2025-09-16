3722 دولار للأونصة.. الذهب يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي

تخطت أسعار الذهب، اليوم، أعلى مستوياتها التاريخية، حيث تجاوزت العقود الآجلة للتسليم في ديسمبر 2025 في بورصة “كومكس” الأمريكية 3,700 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، ووصلت إلى 3,722.2 دولار (+1.05%) عند الساعة 18:58 بتوقيت موسكو، وفق بيانات منصات التداول.

وقد شهدت الأسعار تسارعاً ملحوظاً خلال الجلسة نفسها، بعد أن سجلت الساعة 16:40 بتوقيت موسكو 3,701.2 دولار للأونصة (+0.48%)، في مؤشر على تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن أمام المخاطر الاقتصادية والسياسية المتصاعدة عالمياً.

ويرى خبراء الأسواق أن هذا الارتفاع القياسي يأتي في ظل توترات جيوسياسية متزايدة، خاصة في الشرق الأوسط، وتصاعد احتمال نشوب صراعات جديدة قد تؤثر على أسواق النفط والسلع الأساسية، إضافة إلى السياسات النقدية المتشددة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمواجهة ارتفاع التضخم.

ويتوقع المحللون أن يصل سعر الذهب إلى مستوى 4,000 دولار للأونصة قبل نهاية 2025، في حال استمرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أو تصاعدت النزاعات الإقليمية، ما سيدفع المستثمرين إلى التحوط بالذهب. وأشاروا إلى أن أي صعود إضافي للتضخم الأميركي قد يدفع الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، ما يعزز دور الذهب كأصل ملاذ آمن.

ويعتبر الذهب منذ فترة طويلة مؤشر ثقة للمستثمرين في أوقات عدم اليقين، ويعكس ارتفاع أسعاره الحالي المخاوف المتزايدة من تقلبات الأسواق العالمية، وأزمات الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى التوترات السياسية والعسكرية.